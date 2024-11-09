“Kayıp kalıntılarını depoya attılar”

1964 ve 1974’te ölen Rum ve Yunan askerlerine ait ve Rum yönetiminin Güney Kıbrıs’ta yaptığı kazılarda bulunduğu anlaşılan kalıntıların, kutular ve sandıklar içerisinde Rum Devlet Fuarı deposuna atılmış olduğu haber verildi.

Politis fotoğraflarla da desteklediği haberi manşetten “Kıbrıs’ta Savaştılar, Hayatlarını Verdiler ve Biz Onları Attık… 1974 Kayıp Kalıntıları Mobilya Deposunda” şeklinde verdi.

Gazete “sarsıcı ve inanılmaz” vurgusu ile aktardığı haberde kalıntıların bazılarının 1964’te ölenlere, bazılarının da savaşmak için Yunanistan’dan gelip 1974’te Ada’da ölen askerlere ait olduğuna dikkat çekti.

“Geldiler, savaştılar, canlarını verdiler, biz de kalıntılarını saklamak için olarak bir depoyu en uygun yer bulduk.” ifadesine yer verilen haberde söz konusu yerin masa, sandalye v.b devlet dairelerinde kullanılmış mobilyaların konulduğu, Rum Devlet Fuarı içerisinde bir genel kullanım deposu olduğu, depoda atılmış çöpler de olduğu kaydedildi.

Habere göre kimliği belirlenememiş kayıp kalıntılarının da atıldığı söz konusu yerde, habere eşlik eden fotoğrafta da görülebildiği gibi, isteyenin alıp gidebileceği şekilde ağzı açık kutu içerisinde tutulan kemik parçaları da var. Kutuların çoğunun üzerinde “Yunan askeri” ibaresi ve ait olduğu kişilerin isimleri yazıyor, bazılarının üzerine Yunan bayrağı örtülmüş, uçmasın diye de bayrağın üzerine tahta konulmuş.

Konuyla ilgili ulaştığı Kayıp Şahıslar Komitesi’nden (KŞK), “saptanan kalıntıların eski Lefkoşa Havalimanı’nda bulunan laboratuvara götürüldüğü, kimlik tespiti sonrasında da yakınlara teslim edildiği” bilgisi aldığını yazan gazete KŞK dışında Rum yönetimi ve İnsani Konular Koruma Komiserliği Ofisi tarafından yürütülen kayıp kazıları da olduğunu hatırlattı.

Anna Aristotelus’un başkanlığındaki “İnsani Konular Koruma Komiserliği'nin”, gazetenin telefon ve mesajlarına cevap vermediğine dikkat çekilen habere göre “meseleyi çok iyi bilen bir kaynak” kalıntıların birkaç yıl önce depoya götürüldüğünü söyledi. Bu kalıntıların gerek “dost ateşi ile öldürülen ve üzerlerine ilaç püskürtülmüş olduğu için DNA testi yapılamayan Yunan askerlerine ait kalıntılar gerekse kimlik tespiti yapılmış olmasına rağmen yakınları bulunamayan, ya da yakınlarının teslim almayı kabul etmediği kalıntılar olduğu bilgisini de verdi. Yunan askerlerine ait 5-6 kalıntı da eski İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu zamanında depoya götürüldü.