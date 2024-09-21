Kayıp kedi 1450 kilometre yol yürüyüp evine döndü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Benny ve Susanne Anguiano çiftinin kampta kaybettiği kedisi 1450 kilometre yol kat ederek eve geri döndü.

Euronews'in aktardığı habere göre, çiftin haziran ayı başlarında Yellowstone Milli Parkı'nda yaptığı kamp sırasında ev kedisi Rayne Beau'nun korktuğu ve ağaçların arasına doğru kaçtığı belirtildi. Çift, ödül mamaları ve oyuncakları kullanarak kediyi kamp alanına çekmeye çalışsa da çabaları sonuçsuz kaldı.

Yaşadıklarını NBC News'e anlatan Benny Anguiano, Yellowstone çalışanlarından birinin kamp alanlarına gelip, bir çakal sürüsünün bölgedeki küçük bir köpeğe saldırdığını ve çiftin kedilerinin geceyi atlatmasının mümkün olmadığını söylediğini aktardı.

Susanne Anguiano, "Onu bırakıp gitmek zorunda kaldık. Hayatımın en zor günüydü çünkü onu terk ediyormuşum gibi hissettim" diye konuştu.

ÇİPİ SAYESİNDE BULUNDU

Anguiano çifti geziden döndükten 60 gün sonra telefonlarına gelen bir mesaj sayesinde kedilerine kavuştu.

Rayne Beau, Kaliforniya eyaletindeki Roseville'de, kaybolduğu noktadan 1450 kilometre uzaktaki bir barınağa ulaşmıştı. Barınak yetkilileri de kedinin çipini okutarak sahiplerine yerini bildirmek için mesaj göndermişti.

Çift daha sonra bölgedeki bir kadının onu sokakta yalnız bulduğunu ve birinin evcil hayvanı olduğunu anlayıp barınağa götürdüğünü öğrendi.

Kedinin bu denli uzun bir mesafeyi nasıl kat ettiği ve yolu nasıl bulduğu hâlâ bilinmiyor.

Öte yandan, yolculuk boyunca Rayne Beau'nun epey kilo kaybettiği anlaşıldı. Kaybolmadan önce yaklaşık 6,5 kilo olan kedi, bulunduğunda sadece 3,5 kiloydu.

Susanne Anguiano, "Gerçekten tükenmişti. Muhtemelen daha ileri gidecek enerjisi bile yoktu" ifadelerini kullandı.

4 Ağustos'ta ailesiyle bir araya gelen Rayne Beau, şimdi günlerini evdeki diğer kediyle oynayarak ve ödül maması yiyerek geçiriyor.