Kayıp Kişiler Listesinde 28 Çocuk

Rum Polisi ile INTERPOL’ün elinde, bazıları Güney Kıbrıs’ta, bazıları da yurtdışında kaybolan 28 çocuğun bulunduğu bir liste olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, çocukların bir kısmının “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olup yurtdışındayken kaybolduğunu, bir kısmının “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olup Güney Kıbrıs’ta kaybolduğunu, bir kısmının da yabancı uyruklu olup Güney Kıbrıs’ta bulunduğu sırada kaybolduğunu yazdı.

Gazete, kayıp çocukların isimlerine de yer verdi.