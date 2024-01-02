'Kayıp kıta' okyanus tabanında keşfedildi: '500 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu...'

Yakın tarihli bir keşif, okyanusun derinliklerinde uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen devasa bir kara parçasının varlığını ortaya çıkardı. Bu gizemli kıta, Yeni Zelanda’nın yüzölçümünden daha büyük bir alanı kaplıyor. Kuzey Avustralya açıklarında bulunan bu esrarengiz kıta sahanlığı, tam 390 bin kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Queensland Griffith Üniversitesi’nden Kasih Norman liderliğindeki araştırma ekibi, Avustralya’nın Kuzeybatı Sahanlığı’nda bulunan bu bölgenin, bugünün kıta yapısından oldukça farklı olduğunu belirtiyor. Araştırmacılar, burada bir zamanlar yaşamış insanların Avustralya yerlileriyle benzer diller konuştuğunu ve yakın bölgelerde yaşayan topluluklarla benzer kaya sanatı stilleri geliştirdiklerini açıkladı.

Kayıp Kıta’nın Keşfi

Ayrıca, Norman ve ekibi, yaklaşık 18 bin yıl önce son Buzul Çağı’nın bitmesiyle birlikte deniz seviyelerinin yükselmesi sonucu Sahul süper kıtasının Avustralya, Yeni Gine ve bugünkü Tazmanya olarak bölündüğünü bildirdi. Bu keşifle birlikte, Buzul Çağı öncesine dair pek çok spekülasyonun yerini kesin bilgilere bıraktığı görülüyor.

Bilim insanları, keşfedilen bu kara parçasının zengin biyoçeşitliliğe sahip olduğunu, takımadalar, göller, nehirler ve geniş bir iç deniz içerdiğini belirtiyor. En dikkat çekici özelliklerden biri olan Malita iç denizi, yaşanabilir tatlı ve tuzlu su ortamlarından oluşan bir mozaik olarak tanımlanıyor.

Kayıp Kıta’nın Keşfi: Okyanus Derinliklerinde Gizemli Kara Parçası Bulundu

Bu eski kara parçası, 65 bin yıl boyunca 50 bin ile 500 bin arasında insanı barındırmış olabilir. Modellemeler, bu nüfusun yaklaşık 20 bin yıl önce, son Buzul Çağı’nın doruk noktasında en yüksek seviyeye ulaşmış olabileceğini gösteriyor.

Buna ek olarak, daha önce Yunan filozof Aristoteles ve coğrafyacı Eratosthenes gibi bilim insanları tarafından bahsedilen ve Hollandalı kaşif Abel Tasman tarafından aranan ‘Büyük Güney Kıtası’ olarak da bilinen Zelandiya kıtasının varlığı da bu bölgede doğrulandı. Yeni Zelanda’yı keşfeden Tasman’ın aradığı asıl kıtanın büyük bir kısmının okyanus altında olduğu düşünülüyor.