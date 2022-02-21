Kayıp köpek 12 yıl sonra sahibine kavuştu

ABD'nin California eyaletinde bulunan sahipsiz bir köpeğin 2010'dan beri kayıp olduğu ortaya çıktı. Köpeğin mikroçipini tarayan görevli, sahibini buldu.

Stockton yakınlarındaki kırsal bölgede yaşayan biri, araçtan atılmışa benzeyen hasta ve yaşlı bir köpek bularak polisi aradı.

Hayvan hizmetleri memuru, köpeğin mikroçipini taradı ve 2010'dan beri kayıp olduğunu keşfetti.

Zoey'i tarayan Memur Brandon Levin, çip firmasından sahibinin iletişim bilgilerini aldı ve hala aynı cep telefonu numarasına sahip olduğunu gördü.

Zoey'nin sahibi Michelle, "Kesinlikle bunun olmasını beklemiyordum, bu yüzden gerçekten heyecanlıyım. Onu ve ikiz kız kardeşini altı aylıkken aldık. 6 aydır bizimleydi. Yaklaşık 20 dakika mağazaya gittik, döndüğümüzde o yoktu" dedi.

Onu geri getireceğini ve sağlığına kavuşturacağını söyleyen Michelle, "hayatının geri kalanını yaşamasına izin vereceğim için heyecanlıyım” dedi.

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21/02/2022 08:35