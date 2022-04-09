Kayıp Mezarlarının Bulunduğu Yer Büyük Olasılıkla Tespit Edildi İddiası

Kayıplar listesinde bulunan 70 “Aşşa” (Paşaköy) kökenli Kıbrıslı Rum’un naaşlarının gömüldüğü iddia edilen, eski “Dikomo” (Dikmen) çöplüğü bölgesindeki noktanın, “büyük olasılıkla” tespit edildiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “70 Aşşalının Gömüldükleri Yere Dokundular” başlığı altında verdiği haberinde, 1974 Barış Harekatı sırasında hayatlarını kaybeden 70 “Aşşa” (Paşaköy) kökenli Kıbrıslı Rum’un, şu anda park olan eski Dikmen çöplüğü bölgesinde gömülü olduklarına inanılan noktanın tespit edildiğini iddia etti.

Gazete, Dikmen çöplüğünü park haline getirme projesinin sorumlusu Portekizli uzmanın Kıbrıs’a gelerek bölgeye gittiğini ve olası toplu mezar noktasını gösterdiğini belirtti.

Eski çöplük alanındaki kontrollerin tamamlanması ve planlamanın yapılmasının ardından kazıların kısa sürede başlamasının öngörüldüğünü vurgulayan gazete, kazı maliyetinin toplamda 10 milyon 400 bin Euro’ya ulaşmasının beklendiğini de vurguladı.

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09/04/2022 12:38