Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu
Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu." dedi.
08/09/2024
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:
"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."08/09/2024 10:24