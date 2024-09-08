Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu." dedi.

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08/09/2024

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Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

08/09/2024 10:24
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TAGS: Kayıp Narin’in cansız bedeni bulundu
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