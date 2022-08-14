Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu

Tatlısu'da sakin kayıp olarak bildirilen Dmıtry Chernousov (E-42) dün denizin yaklaşık 1,5 kilometre içerisinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 12.08.2022 tarihinde, denize girmek maksadıyla ikametgahından ayrılan ve geri dönmeyen Tatlısu’da sakin Dmıtry CHERNOUSOV(E-42), 13.08.2022 tarihinde Tatlısu’da, denizin yaklaşık 1,5 kilometre içerisinde ölü olarak tespit edilmiştir. Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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14/08/2022 10:52