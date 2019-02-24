Kayıp şahıs Erdal Ersalıcı, ölü olarak bulundu!

İki gündür kayıp olan ve ailesinin haber alamadığı Erdal Ersalıcı Akdeniz köyünde aracı içerisinde ölü olarak bulundu.

Lefkoşa’da sakin 49 yaşındaki Erdal Ersalıcı geçtiğimiz Cuma günü kullanımında bulunan araç ile ikametgahından ayrılmış ve o günden beri aranmaktaydı.

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle;

24.2.2019 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa'da sakin Erdal Ersalıcı (E-49), Tepebaşı - Güzelyurt Anayolunun sağ tarafında bulunan ormanlık alanda aracı içerisinde ölü olarak bulundu. Erdal Ersalıcı, 22.2.2019 tarihinde aracı ile Lefkoşa'daki evinden ayrılmış ve aranmaktaydı. Soruşturma devam etmektedir.