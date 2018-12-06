Kayıp şahıs ve araç aranıyor

Sel sularına kapılara bir araç içerisinde hayatını kaybeden dört kişiden 3’ünün cesedine ulaşılmasının ardından son ceset için yoğun bir çalışma başlatıldı.

Havadan ve karadan yapılan aramalar son hız devam ederken arama çalışmalarına dalgıçlar da katıldı. Dalgıçların Doğanköy Göleti’nde aram çalışmaları yaparken havadan da helikopter arama tarama çalışmalarını devam ettiriyor. Polis dördüncü cesede henüz ulaşılamadığını ifade ederek aracın da henüz bulunamadığı kaydedildi.

Cesetlerine ulaşılan üç kişinin kimlikleri şöyle:

1. Gaye Soyutok (K-18)

2. Tolga Bekçi (E-21)

3. Ahmet Kılıç (E-23)