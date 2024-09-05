Kayıp Şahıslar Komitesi ile Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin finansmanın devam etmesine onay

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi’nin, Kayıp Şahıslar Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne maddi destek sağlanmasına onay verdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi’nin, Rum AP üyeleri Yorgos Yeorgiu, Lukas Furlas ve Kostas Mavridis’in önerisi üzerine, Kayıp Şahıslar Komitesi ile Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin finansmanın devam etmesini oy birliğiyle onayladığını yazdı.

Habere göre, Rum AP Milletvekili Yorgos Yeorgiu yaptığı açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmalarının desteklenmesi için Avrupa Birliği bütçesinden sırasıyla 1 milyon ve 3.5 milyon euro verileceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca dağıtılacak bu mali yardımla, “Kıbrıs’taki güven ve dostluğun inşa edilmesi ayrıca Kıbrıs sorununa çözüm bulunması açısından Güney Kıbrıs için çok önemli olan her iki komitenin çalışmalarına sorunsuz bir şekilde devam etmesine katkı sağlanacağı” da ifade edildi.