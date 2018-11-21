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Kayıp Şahıslar Komitesi İnönü’de bir kişinin kalıntılarına ulaştı

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21/11/2018

Kayıp Şahıslar Komitesi İnönü’de bir kişinin kalıntılarına ulaştı

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) iki toplumlu kazı ekibi, dün, İnönü köyünde bulunan bir kuyuda bir kişinin kalıntılarına ulaştı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bir geçiş rampası açmak için gerekli izin alınamadığından”, kuyuya ulaşımın ciddi güvenlik riskleri barındırdığı kaydedildi ve KŞK arkeologlarının bu derin kuruya inebilecek uygun ekipman ve bilgiye sahip uzmanlar bulmak durumunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamada KŞK’nin kayıp şahısların ailelerine duyduğu derin sempati de ifade edildi ve ada halkına Komite’nin çabalarına 357 22 400142 (dahili 181) numaralı telefonu arayarak gömü yerleriyle ilgili varsa bildiklerini anlatmak suretiyle katkıda bulunma çağrısında bulunuldu. Kaynak: BRT

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TAGS: Kayıp Şahıslar Komitesi İnönü’de bir kişinin kalıntılarına ulaştı, haber, kıbrıs,
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