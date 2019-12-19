Kayıp Şahıslar Komitesi kazı ekibi 1 kaybın kalıntılarını çıkardı

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) iki toplumlu kazı ekibinin, Lefkoşa-Kızılbaş Bölgesi’nde bulunan askeri bölgede gerçekleştirdiği kazıda, kayıp bir kişiye ait olduğu düşünülen kalıntıları çıkardığı belirtildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu bölgedeki kazının sürdüğü kaydedildi.

KŞK’nin 2019 yılında 28 kişinin kalıntılarına ulaştığı ifade edilen açıklamada,

adada yaşayan tüm toplumlara muhtemel gömü yerleriyle ilgili KŞK Rum Üye için + 357 22 400142; Türk Üye için de 181 numaralı telefonları arayarak bilgi vermeleri yönünde çağrıda da bulunuldu.

19/12/2019 19:01