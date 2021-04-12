Kayıp Şahıslar Komitesi nisan sonuna kadar bazı kayıp kişilerin kimlik tespitini yapacak

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelides, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) Komite’nin bazı kayıp kişilerin kimlik tespitini yapacağını açıkladı.Pantelides, bazı kayıpların kalıntılarının son dönemde bazılarının birkaç yıl önce bulunduğunu söyledi.

Pantelides, kayıp kalıntılarının yeri tespit edildikten, kazı ve çıkarma işlemleri bittikten sonra kimlik sürecinin zaman alabileceğini, bazen laboratuvarda kimlik tespitinin tamamen yapılabilmesi için bazı çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Birkaç gün içinde tamamlanacak kimlik tespitlerinin, 2021’de bulunan kalıntılarla ilgili olmadığını vurgulayan Pantelides, henüz ailelere bilgi verilmediği için kaç kaybın kimliklerinin açıklanacağını veya kayıpların kalıntılarının nerede bulunduğunu söylemek istemediğini ifade etti.

Leonidas KHA’na, şu anda antropoloji laboratuvarında kimlik tespitinin yapılması gereken yaklaşık 200 kişinin kalıntılarının bulunduğunu açıkladı, bu kalıntıların bazılarına, kayıp kişilerle ilgili olmadıkları veya arkeolojik bulgular oldukları için belki de hiçbir zaman kimlik tespiti yapılamayacağına dikkat çekti.

Kayıp Kişiler Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi, 35-40 kalıntının iyi sonuç vereceğini, kimlik tespitlerinin yapılacağını umduğunu ve iyimser olduğunu ifade etti; diğer 40 veya daha fazla kalıntının ikinci kategoriye ait olduğunu ve bir noktada tespit sürecinde sonuç alınacağının umulduğunu, 70 veya daha fazlasının büyük olasılıkla arkeolojik bulgularla ilgili olduğunu, ayrıntılı bir çalışma yapılmasına rağmen sonuç olmadığını duyurdu.

Bazı vakalarda çok küçük bir kemik parçası bulunduğuna ve DNA içermediğine, dolayısıyla kimlik tespiti yapılamayacağına, ayrıca ailelerin DNA’larının yeterli olmadığı durumlar da bulunduğuna işaret eden Pantelides, son birkaç ay salgın nedeniyle komitenin çalışamadığı için duyuru yapılamadığını, ancak şimdi çalışmaların başladığını, her ayın sonunda kimlik tespiti süreciyle ilgili açıklamalar yapılacağını bildirdi.

Leonidas Pantelides, bir kez daha halktan kayıp kişilerle ilgili çok küçük bir bilgileri dahi olsa Komiteye başvurmalarını, her türlü bilginin Kayıp Kişiler Komitesi için değerli olduğunu belirtti.

Pantelides şöyle dedi:

“Arkeologların belirli bir yeri kazmaya başladıklarında komşuların veya diğer ilgili kişilerin gelip kendilerine çalışmalarında yardımcı olabilecek yeni bilgiler verdiği vakalar da vardır.”

“Bilgilerin çoğu kayıp kişinin son görüldüğü yerle veya öldüğünün görüldüğü yerle ilgili oluyor ancak Komite bu kişilerin gömüldükleri yerlerle ilgileniyor.”

“Kalıntıların tekrar gömüldüğü vakalar da oluyor ve sadece orada sadece çok küçük bir kemik parçası bulunuyor. Ancak Kayıp Kişiler Komitesi, ailelerin uygun bir gömme yapabilmeleri için kalıntıların tümünün bulunması ve çıkarılması gerekiyor.”

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12/04/2021 14:09