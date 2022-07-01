Kayıp Şahıslar Komitesi’nde 10 yıl ve üzeri görev yapan personele plaket takdim edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi’nde 10 yıl ve üzeri görev yapan personele Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde düzenlenen plaket takdiminin yapıldığı törene katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, törendeki konuşmasında, kayıpların akıbetinin belirlenmesi için Kayıp Şahıslar Komitesi personelinin önemli ve meşakkatli araştırmalar yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, komitenin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirdi.

Kıbrıs Türkü’nün insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, hâlâ kayıp Kıbrıslı Türklerin olduğunu ve çalışmaların halen daha sürdüğünü ifade etti.

“Bu görev, zor bir görev. Bunun bilinciyle sorumluluğunuzu yerine getiriyorsunuz. Emek veren bütün personele teşekkür ederim” diyen Tatar, kayıpların en kısa zamanda bulunmasını temenni ederek 10 yıl ve üzeri görev yapan Kayıp Şahıslar Komitesi personeline plaket takdiminde bulundu.

-Müftüzade

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Hakkı Müftüzade de konuşmasında, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2006 yılında iki toplumlu bir hüviyete kavuştuğunu belirterek halen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Personelin, her türlü doğal afette yardım elini uzattığını ve son yaşanılan yangında da gönüllü olarak görev aldığını dile getiren Müftüzade, yapılan işin çok zor olduğunu; bu işi yapmak için azim, inanç ve sabır gerektiğini ifade ederek törenin hazırlanmasında katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

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01/07/2022 10:25