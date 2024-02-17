Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 7 ekibi çalışıyor

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17/02/2024

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Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 7 ekibi çalışıyor

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 7 ekibinin şu anda hem Güney Kıbrıs’ta, hem de KKTC’de kayıpların akıbetinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, komitenin Rum üyesinin ofisinden yapılan açıklamaya dayanarak, bir ekibin Lefkoşa’nın kuzeyindeki Merkezi Cezaevi bölgesinde çalıştığını yazdı. Habere göre, bu bölgede 2015 yılında içinde 30 kişinin kalıntılarının olduğu 2 mezar bulundu. Aynı bölgede, içerisinde Lefkoşa bölgesinden askerlerin gömülü olduğu üçüncü bir mezar bulunduğunu ve mezarı bulabilmek için çalışma yürütüldüğü iddia edildi.

Alsancak’taki bir kuyuda yapılan kazı çalışmasının ise sonuç getirmediğini belirten gazete, bu bölgedeki ekiplerin Lapta’da çalışmaya başladığını yazdı.

Haberde, Değirmenlik’te yapılan kazı çalışmalarından da herhangi bir sonuç elde edilmediği ifade edildi.

Gazete, Rum Haber Ajansı'na (KİPE) dayandırdığı haberde, bir ekibin Atlılar köyünde bir ekibin Kızılbaş’ta, bir ekibin de içerisinde Kıbrıslı Türk kayıpların bulunduğuna inanılan Kalavasos köyündeki iki ayrı kuyuda çalışmalar yaptığını yazdı.

17/02/2024 13:00
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TAGS: Kayıp Şahıslar Komitesi, çalışıyor
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