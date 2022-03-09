Kayıp Şahıslar Komitesi’nin araştırma yapmak için bazı bölgelere erişimi olmadığı iddia edildi

Rum basınında bugün yer alan bir habere göre, kayıp şahısların tespitiyle ilgili araştırmalar için KKTC’deki askeri bölgelere “sorunsuz bir şekilde erişmek isteyen” Güney Kıbrıs’ın, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin olası veya bilindik gömü yerlerine erişimiyle ilgili sorunların, 2022 yılının Ocak ayında Lapta’da meydana gelen olayın da gösterdiği gibi, yalnızca bu bölgelerle (askeri) sınırlı olmadığı iddiasında bulunduğu haber verildi.

Alithia gazetesi, “KŞK’nın Araştırmalara Erişiminde Problem” başlığıyla yer verdiği haberinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin üç gün sürecek toplantısının dün Strazburg’da başladığını ve toplantı sırasında, Güney Kıbrıs’ın “Türkiye aleyhindeki 4’üncü devletlerarası başvurusundaki” karar aynı zamanda “Varnava ve diğerleri” davasındaki karar temelinde, kayıplar konusunun da ele alınmasının beklendiğini haber verdi.

Türk tarafının Strazburg’a gönderdiği muhtırayla iki kararın denetiminin kapatılmasını istediğini yazan gazete, Rum tarafının ise kısa süre önce Avrupa Bakanlar Komitesine gönderdiği muhtırayla, Kayıp Şahıslar Komitesinin askeri ve askeri olmayan bölgelerde karşılaştığı problemlere işaret ederek, derhal bu bölgelere sorunsuz erişim istediğini haber verdi.

Muhtıraya göre, 2019 yılının Aralık ayından 2021 yılının Mart ayına kadar KKTC’deki olası gömü noktalarını teşkil eden 30 ek “askeri bölgeden” toplam 7 bölgede kazılar yapıldığını yazan gazete, 2021 yılının Mart ayından 2022 yılının Mart ayına kadar ise diğer 7 bölgede kazılar yapıldığını belirtti.

Gazete Rum kesiminin, erişim problemlerinin yalnızca askeri bölgelerle sınırlı olmadığını iddia ettiğini ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 2021’in Mart ayında gerçekleştirdiği toplantısında, komitenin dikkatine “Mia Milia” (Haspolat), “Ekzo Metohi” (Düzova) ve “Lapithos”ta (Lapta) 2 olmak üzere toplam 4 durumda, erişim engeliyle karşılaşıldığına atıfta bulunulan dört konuyu getirdiğini ifade etti.

Rum tarafının muhtırada “2022 yılının Ocak ayında, Lapta’da bulunan olası bir gömü yerine erişim izni verilmediğini ve izin verilmemeye de devam ettiği” iddiasında bulunduğunu da yazan gazete, Rum tarafının, KKTC’de askeri olmayan bölgelere sorunsuz erişime izin verecek mekanizmaların yaratılması hususunda hiçbir ilerleme olmadığını savunduğunu da iletti.

Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, Türk makamlarını, Avrupa mahkemesinin ilgili davalarda hükmettiği tazminatı faiziyle birlikte ödemeye, aynı zamanda “Varnava ve diğerleri” davasıyla ilgili tazminatlar konusundaki ara kararı kabul etmeye çağırmasını istediği de belirtildi.

Gazete, KKTC’deki askeri bölgelere sorunsuz erişimin haricinde, Türkiye’nin olası gömü yerleri ve kemiklerin yerlerinin değiştirilmesi konusunda, raporlarda ve askeri arşivlerinde yer alan bilgileri vermesine dair talebin yinelendiğini de ekledi.

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09/03/2022 13:18