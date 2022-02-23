Kayıp şahısların aranmasında Amerikalılar katkı koyacak

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Rum Eş Başkanı Leonidas Pandelidis, 7 ekiple yürütülen kazı çalışmalarında 100 kaybın arandığını, diğer 200 kişinin de verilen bölgelerde aranacağını belirtti.

Pandelidis, kazılarda karşılaşılan sorunları aşmada, yaz başı Amerikalı uzmanlar ve getirecekleri yeni teknolojik teçhizatın büyük katkısı olacağını kaydetti.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Pandelidis Rum Meclisi “Göçmenler ve Kayıplar Komitesi”nin dünkü toplantısında yaptığı bilgilendirmede, kazı çalışmalarının, yakınlarında askerî birlikler bulunması, inşaatlar olması ve kazı yapılmasına mal sahiplerinin rıza göstermemesinden dolayı zorlaştırdığını söyledi.

Pandelidis toplantının ardından yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının hızlandırılması için modern teknoloji kullanmakta olduklarını, bu maksatla işbirliği yapılan Amerikalı uzmanların, yaz başlarında yeni teçhizatla adaya geleceğini belirtti. Pandelidis, “Yeni teknoloji denenmesi için Amerikalılar bu sefer çeşitli makineler getirecek. Bu yeni sistemlerin KŞK’nın sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacağını umuyoruz” dedi.

Pandelidis ayrıca KŞK’nın elinde bulunan verilerin dijitalleştirilmesinde büyük ilerleme sağlandığını, pandemi döneminin bu amaçla kullanıldığını kaydetti.

Rum Meclisi “Göçmenler ve Kayıplar Komitesi” Başkanı Nikos Kettiros ise 770 Rum ve 200 civarında Kıbrıslı Türk kaybı saptamak için araştırma yapıldığını hatırlattı. Kettiros, önümüzdeki kısa dönem içerisinde 1974’te veya öncesindeki dönemde kaybolan kişilerin kalıntılarının saptanacağı bölgelere dair açıklamalar yapılmasını umduklarını söyledi.

KŞK laboratuvarındaki kimliklendirilmemiş 2 bin 500 küçük kemik parçasıyla ilgili bazı adımlar atıldığını ve yakında bazı cevaplar beklendiğini de söyleyen Pandelidis, lomite olarak, gerekmesi halinde yasama düzeyinde yardıma hazır olduklarını söyledi.

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23/02/2022 11:27