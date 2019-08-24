Kayıp Sanat Eserleri İçin İnternet Sitesi Kuruldu

Güney Kıbrıs’ta, 1974 Barış Harekatı sonrasında kayıp olan sanat eserlerinin yerlerinin bulunabilmesi amacıyla bir internet sitesi kuruldu.

Filelefheros gazetesi, 1974 sonrasında kaybolan sanat eserlerinin yerlerinin tespit edilmesi ve gerçek sahiplerine ulaştırılabilmeleri amacıyla bir internet sitesi kurulduğunu yazdı.

Gazete, Kıbrıs Rum Müzakereci Ofisi ile Enformasyon ve Basın Bürosu tarafından ortaklaşa kurulan internet sitesine “www.cyprusart.eu” adresinden ulaşılabilecek.