Kayıp sansar Alsancak Özgürlük Parkı’nda yakalandı

Alsancak bölgesinde bu sabah görülen ve paniğe yol açan sansar yakalandı.

Gelişmeyi Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, kişisel sosyal medya hesabından duyurdu ve yakalanan hayvanın bir de fotoğrafını paylaştı.

Sarpten yaptığı açıklamada, sansarı Alsancak Özgürlük Parkı’nda yakaladıklarını ve Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki uzman biyologlara teslim ettiklerini kaydetti.

Söz konusu türün Kıbrıs’a özgü bir canlı olmadığına dikkat çeken Hasan Sarpten, petshoplar aracılığıyla ülkeye getirilen sakıncalı olan bu hayvanların, izinli/izinsiz hiçbir şekilde ülkeye sokulmaması gerektiğini belirtti.

Sarpten, şunları kaydetti:

“Bugün sabahtan itibaren Taskent Doğa Parkı ile istişare içerisinde “adamızın doğasına ait olmayan” bir sansar (Malpes sp) türü Alsancak bölgesinde aranmaktaydı.

Kemirme huylarından ötürü çevreye zarar verebilen ve aynı zamanda da doğal yaban hayat üzerinde tehdit oluşturma potansiyeli taşıyan bu memeli türünü Alsancak Özgürlük Parkı’nda Prof. Dr. Salih Gücel ile farklı bir çalışma yaptığımız esnada tesbit ettik ve yakalayabildik. 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’nı arayarak süratle rehabilitasyon uzmanı biyolog arkadaşlara teslim ettik. Veteriner muayenesi yapıldıktan sonra daha detaylı açıklama yapılacaktır.

Bu canlıların ülkeye sokulması son derece sakıncalı olduğu halde öğrendiğimiz kadarıyla ülkedeki petshoplar aracılığıyla getirilen kayıtlı 2 sinsar vardır. Şüphesiz bir o kadar da kayıtsız var! Bu olay birkez daha göstermiştir ki ülkenin doğasında ait olmayan bu ve benzeri hayvanların izinli/izinsiz hiçbir suretle ülkeye sokulmamalıdır. Anlaşılan o ki, sadece insanlar için değil kuzey kıbrıs hayvanlar için de sorma gir hanına dönüşmüştür.”