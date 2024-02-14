Kayıp şehit milletvekili Cengiz Ratip anıldı

Kayıp şehit milletvekili Cengiz Ratip, 60'ıncı ölüm yıl dönümünde,Cumhuriyet Meclisi’nde adının verildiği kütüphanede düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Ratip’in ailesi ve sevenleri olmak üzere anma törenine Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, UBP Milletvekilleri Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy, Ali Pilli, Resmiye Canaltay ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Sami Özuslu, DP Milletvekili Serhat Akpınar, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende Ratip’in özgeçmişi okundu.

-Göçeri

Aile adına konuşan Cengiz Ratip’in oğlu Birtan Gökeri, babasının EOKA’nın kurduğu pusu sonucunda şehit edildiğini anımsattı.

Birtan Gökeri, artık babasının bulunmasını değil, yattığı yerde huzurla uyumasını istediğini ifade etti.

Babasının kendilerine onurlu ve şerefli bir miras bıraktığını belirten Gökeri, annesinin kaleme aldığı notları da paylaştı.

Babasının vasiyetinin “kimsenin bilmediği çalı, çırpıların içinde yatmak” olduğunu söyleyen Gökeri, Şehit Cengiz Ratip’in dileğinin de bu şekilde gerçekleştiğini kaydetti.

Birtan Gökeri, şehit babasının gömü yeriyle ilgili bir bilgi bulunmadığını kaydederek, Kıbrıslı Türk yetkililerin “'Rumlar bizim bir milletvekilimizi öldürdü' diyerek cenazeyi almak için yeterince çaba sarf etmediğini" söyledi.

Birtan Gökeri, tarih kitaplarında babasının adının yer almadığını ifade ederek, Cengiz Ratip’in sevilen, sayılan örnek bir insan olduğunu belirtti.