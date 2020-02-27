Kayıp Şehitler Kadir Mehmet ile Ali Mehmet Kırma, askeri törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedilecek
Kayıp şehitler Kadir Mehmet ile Ali Mehmet Kırma, yarın askeri törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedilecek.
27/02/2020
HK
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Kayıp şehitler Kadir Mehmet ile Ali Mehmet Kırma, yarın askeri törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedilecek.
Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, askeri tören öncesinde saat 09.30’da Küçük Kaymaklı Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki tören saat 10.00’da başlayacak.