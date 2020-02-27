Kayıp Şehitler Kadir Mehmet ile Ali Mehmet Kırma, askeri törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedilecek

Kayıp şehitler Kadir Mehmet ile Ali Mehmet Kırma, yarın askeri törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedilecek.

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27/02/2020
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Kayıp Şehitler Kadir Mehmet ile Ali Mehmet Kırma, askeri törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedilecek

Kayıp şehitler Kadir Mehmet ile Ali Mehmet Kırma, yarın askeri törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedilecek.
Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, askeri tören öncesinde saat 09.30’da Küçük Kaymaklı Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki tören saat 10.00’da başlayacak.

27/02/2020 17:22
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TAGS: Ali Mehmet Kırma, , haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleriKadir Mehmet
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