Kayıplar konusunda panel düzenlendi

Güney Kıbrıs’ta dün, kayıplar konusunda panel düzenlendiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, panelde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Dördüncü Devletlerarası Başvuru konusunda verdiği kararın uygulanmasına yönelik öneriler sunulduğunu kaydederek, Türkiye’den kayıpların akıbetinin belirlenmesine katkıda bulunmasının ve uluslararası camiadan Türkiye’ye bu yönde baskı yapılmasının talep edildiğini yazdı.

Gazete, panelde konuşma yapan “Tüm Kıbrıs Beyan Edilmemiş Esirler ve Kayıp Yakınları Derneği” Başkanı Nikos Sergidis’in, AİHM’nin, kendileri için büyük önem teşkil eden kayıplar konusunda 10 Mayıs 2001’de verdiği karar ile kayıp yakınlarına manevi tazminat ödenmesine yönelik kararın henüz uygulanmadığını belirttiğini kaydetti.

Habere göre “Kıbrıs Trajedisindeki Beyan Edilmemiş Esirler ve Kayıp Yakınlarından Oluşan Panhelenik Komite Başkanı” Başkanı Maria Kalburci ise, bu konuda ihmaller ile hatalar olup olmadığını ve daha etkili hak talebi yöntemleri bulunup bulunmadığını sorguladı.

Gazete, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Kakuris’in de, AİHM kararının yalnızca Güney Kıbrıs’ı bağlamadığını, Avrupa tarihinde buna benzer birçok durum bulunduğunu ve kararın bunları da ilgilendirdiğini söylediğini yazdı.

"Türkiye’nin kayıplar konusundaki tutumunun, kayıp yakınlarının sevdikleriyle ilgili net yanıtlar almasına ve onlara layık bir mezar yaptırmalarına engel olduğunu" iddia eden Kakuris, kayıp yakınlarının acı çekmeye devam ettiğini ifade etti.

Gazete, panelde konuşma yapan Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Yoannis Papameletiu’nun ise, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı işi överek, kayıp yakınlarının, yeri tespit edilen kayıp sayısının zaman geçtikçe azalıyor olmasından duydukları endişeyi paylaştığını yazdı.

Haberde, Başpiskopos Yeorgios’un da, uluslararası örgütlerin ve AİHM kararlarının, "Türkiye’nin tutumu karşısında zayıf kalmasından ötürü hayal kırıklığı içerisinde olduğunu" ifade ettiği belirtildi.