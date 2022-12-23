Kayıtlar her şeyi ortaya çıkardı! Ukrayna'daki kocasına 'tecavüz izni' veren Rus kadının sonu

Geçtiğimiz aylarda Ukrayna güvenlik birimleri tarafından yapılan dinlemelere takılan bir ses kaydının detayları duyanları şoke etmiş ve kayıttaki kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Nisan ayında gerçekleştiği belirtilen telefon görüşmesine ilişkin paylaşılan 30 saniyelik kayıtta Roman Bykovsky ve eşi Olga Bykovskaya olduğu iddia edilen çiftin, savaşın gidişatı hakkında konuştuğu duyuluyor. Olga Bykovskaya olduğu iddia edilen kadının konuşma sırasında kocasına, “Ukraynalı kadınlar orada. Onlara tecavüz edebilirsin. Bana hiçbir şey söylemene gerek yok” ifadelerini kullandığı belirtiliyor.



'GERÇEKTEN YAPABİLİR MİYİM?'

12 Nisan’da Ukrayna devlet başkanı tarafından yayınlanan kayıtta konuşulanlar, duyanları şoke edecek cinsten. Bir süre savaş hakkında konuşan çiftin konuşmanın ilerleyen kısmında kan donduran ifadeler kullandığı duyuluyor.

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Olga Bykovskaya, kocasına “Bu konuda bana bir şey anlatmana gerek yok. Ben bir şey bilmemeliyim. Sadece bunu yaparken dikkatli ol” dedikten sonra kocası Roman Bykovsky cevap olarak “Bunu gerçekten yapabilir miyim? Yani buna izin veriyor musun?” cevabını veriyor. Çift, Roman’ın sorusu üzerine bir süre gülüştükten sonra Olga “Evet, sadece dikkatli olmalısın” sözleriyle cevabını tekrarlıyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN BULDULAR

Ukrayna güvenlik birimleri, yaptıkları dinlemeler sırasında Roman Bykovsky ve eşi Olga Bykovskaya arasında gerçekleştiği iddia edilen telefon görüşmesini yakaladıktan sonra görüşme yapan kişilerin belirlenmesi için geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sırasında bazı Ukraynalı gazetecilerden de yardım alındı ve görüşmede kullanılan telefon numaralarının Rusya’da yoğun olarak kullanılan VKontakte isimli sosyal medya sitesindeki 2 hesapla bağlantılı olduğu tespit edildi. Hesapların Roman Bykovsky ve eşi Olga Bykovskaya ait olduğu

belirlendi.

İncelemeler sırasında Roman’ın sosyal medya hesabının kilitli olduğu gören müfettişler, Roman Bykovsky’nin arkadaşlarına ve ailesine ait sosyal medya hesaplarında, halihazırda cephede olan adamın fotoğraflarını buldu. Roman’ın arkadaşı olan Alexei Zabrusov’un sosyal medya paylaşımlarından Roman Bykovsky’nin uzun süredir aynı askeri birlikte görevli olduğu ve 2016 yılından savaşın başladığı zamana kadar Kırım’da görev yaptığı tespit edildi.

Sosyal medya hesabı açık olan Olga’nın hesabından ise çiftin 2018 yılında Kırım’a taşındığı belirlendi. Çift, kendisine ulaşan gazetecilerin telefonlarına dönüş yaparak kendileri hakkında ortaya atılan iddiayı reddetti ve telefon görüşmesinde konuşanların kendileri olmadığını söyledi. Olga, gazetecilerle yaptığı konuşmanın hemen ardından sosyal medya hesabını kapattı.

Kayıtta eşine Ukraynalı kadınlara tecavüz etmesini isteyen kişinin Olga Bykovskaya olduğunun doğrulanmasının ardından, bu söylemin Cenevre Sözleşmesi'ni ve 'Savaş Zamanında Sivil Nüfusun Korunmasına İlişkin Sözleşme'yi ihlal ettiğini belirten Ukrayna makamları, Olga’nın 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istiyor. Soruşturmanın tamamlandığının açıklanmasının ardından, Ukrayna güvenlik birimleri de askerin karısını uluslararası arananlar listesine ekledi.

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23/12/2022 14:20