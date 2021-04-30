Kayıtlı tabancaları ibraz etmedi tutuklandı

Lefkoşa’da ruhsatlı tabancasını yasa gereği kontrole götürmeyen zanlı H. T. tutuklandı. Zanlı tabancaların çalınmış olabileceğini söyledi

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Gencer, zanlının adına kayıtılı iki tabanca, şarjörler ve mermileri özel izin şartları gereği yılda iki kez kontrole götürmesi gerekirken söz konusu tabacaları ibraz etmekten kaçındığını belirtti.

Polis memuru Gencer zanlının 29 Nisan 2021 tarihinde Lefkoşa'da mahkeme emri gereği tutuklandığını belirterek, ikametgâhının Güzelyurt olarak değiştiğinin öğrenilmesinin ardından mahkeme emriyle söz konusu ikametgâhta arama yapıldığını ifade etti.

Gencer, tabancaların tespit edilemediğine işaret ederek, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde tabancaların çalınmış olabileceği beyanında bulunduğunu anlattı.

Soruşturmanın yeni başladığına ve alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğuna dikkat çeken Polis zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın Salimen yürütülebilmesi maksadı ile zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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30/04/2021 14:04