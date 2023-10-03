Kayıtsız hava tüfeği bulundurmaktan 2 tutuklu

Evinde adına kayıtlı olmayan hava tüfeği bulunduran bir kişi tutuklandı. Polisin ileri soruşturmasında hava tüfeğinin sahibi de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün saat 17.00 sıralarında, Güzelyurt’ta E.Y.’nin (E-42) evinde yapılan aramada, söz konusu şahsın adına tescil edilmemiş hava tüfeğiyle 500 hava tüfeği saçması bulundu.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, söz konusu hava tüfeğinin B.U.(E-47) adına kayıtlı olduğu tespit edildi. E.Y de B.U. da tutuklandı.