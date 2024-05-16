Kayıtsız silahla yakalanmışlardı 6 gün daha tutuklu kalacaklar!

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Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekiplerince yapılan operasyon neticesinde silahla yakalanan Türkmenistanlı Babajan Ergeshev ile Babajan Hudayberdiyev mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis çavuşu Aygün Karagil 5 Mayıs 2024 tarihinde saat 01.00 raddelerinde, Lefkoşa'da üzerinde faaliyet göstermekte bir marketin oto parkında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde zanlı Babajan Ergeshev tarafından, zanlı Babajan Hudayberdiyev’e verilen bir adet seri numarası olmayan 9 mm çapında Sig Sauer marka tabanca, şarjörü ve şarjör içerisinde 4 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek zanlıların suçüstü gereğince tutuklandığını söyledi. Zanlıların Mağusa ve İskele’deki ikametgahlarının arandığını ve kanunsuz bir şey tespit edilmediğini söyleyen Karagil, her iki zanlının da gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

5 kişi daha aranıyor…

Karagil, 7 Mayıs 2024 tarihinde, zanlılara ait cep telefonlarında gerekli inceleme yapılabilmesi amacı ile PGM Data İnceleme Şubesi’ne, emare tabanca, şarjör ve mermiler üzerinde parmak izi araştırılması için PGM parmak izi inceleme şubesine teslim edildiğini anlattı. Polis Çavuşu Aygün Karagil mesele ile ilgili olarak zanlıların kabul niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, aranan şahıs sayısının 5 kişiye çıktığını, bu şahıslar aleyhinde derdest emri temin edilmiş olup bu kişilerin halen aranmakta olduğunu belirtti.

Polis çavuşu Aygün Karagil, zanlı Babajan Ergeshev’in emare tabancayı kendisine gönderilen konum üzerine Yeşilköy’de temin etmiş olduğu yerin tespit edilerek fotoğraflandığını belirtti. Polis, zanlıların serbest kalmaları durumunda aranmakta olan şahıslara ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.