Kaykay sokak kategorisinde madalyalar dağıtıldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı erkekler sokak kategorisinde madalyalar dağıtıldı.
30/07/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaKaykay branşı erkekler sokak kategorisinde madalyalar dağıtıldı.
Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Japon sporcu Yuto Horigome, toplam 281.14 puanla altın madalyaya ulaştı.
ABD'den Jagger Eaton 281.04 puanla gümüş madalya kazanırken aynı ülkeden Nyjah Huston da 279.38 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.