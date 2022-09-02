Kaymakamlıklar yarın da açık olacak  

İçişleri Bakanlığımızın kaymakamlıklarımızla yaptığı değerlendirme sonrasında yeni av sezonunda güncel av ruhsatlarını henüz alamamış veya çıkartamamış olan avcılarımızın ruhsatlarını yenileyebilmelerine olanak sağlamak amacıyla 3 Eylül 2022 Cumartesi günü Saat: 09.30-12.00 arasında İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne kaymakamlıklarımızın açık olması ve hizmet vermeye devam edilmesine karar verilmiştir.

Av ruhsatı çıkartmak isteyen avcılarımız, 3.09.2022 Cumartesi günü yukarıda belirtilen saatler arasında İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne Kaymakamlıklarımızdan gerekli işlemlerini yaparak ruhsat çıkartabileceklerdir. Ruhsat yenilemek isteyen tüm avcılarımıza önemle duyurulur.

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02/09/2022 18:02