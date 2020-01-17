Kaymakamzade: Her unutkanlık Alzheimer değil

Nöroloji Uzmanı Doç.Dr.Bahar Kaymakamzade, Haber Kıbrıs Web Tv’de Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Her Şeyden Biraz programına konuk olarak, unutkanlıkla ilgili merak edilenleri anlattı.

Unutkanlığın, her zaman Alzheımer belirtisi olmadığını anlatan Kaymakamzade, B12 eksikilği tiroit fonksiyonlarındaki sorunlar, depresyon gibi nedenlerle de olabileceğini anlattı.

Doç. Dr. Kaymakamzade, unutkanlığın devam ederek günlük yaşantıyı etkilemeye başlaması durumunda ihmal edilmeden doktora başvurulması gerektiğinin de altını çizdi.

17/01/2020 14:08