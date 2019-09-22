Kaymaklı farklı kazandı: 0-4

K-Pet Süper Ligin ikinci haftasında deplasmanda Düzkaya ile karşılaşan Küçük Kaymaklı, mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrılarak ligdeki ilk üç puanını elde etti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci devrenin hemen başında Okafor ile öne geçen Küçük Kaymaklı, daha sonra ise Osita ve Asare'nin iki golü ile mücadeleyi 4-0 kazanmasını bildi. Başkent temsilcisi aldığı bu galibiyetle puanını 4'e çıkarırken, Düzkaya ise henüz puanla tanışamadı. Küçük Kaymaklı, ligin üçüncü haftasında kendi sahasında Cihangir'i konuk edecek, Düzkaya ise Merit Alsancak Yeşilova'ya konuk olacak.

Yer: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Hüseyin Özaşık, Mustafa Torun, İsmail Ercan

Düzkaya: Ali, Ahmet, Berke, Binya, Mustafa, Hasan, Raif, Serkan, Kone, Ahmet Can, Christian

Küçük Kaymaklı: Efe, Bahadır, Talat, Berkem, Taner, Hüseyin, Yusuf, Barkın, Asare, Osita, Okafor

Goller: 51'Okafor, 54'Osita, 59' ve 67'Asare (Küçük Kaymaklı)

22/09/2019 20:34