Kaymaklı güç depoluyor

Yeni sezon çalışmaları kapsamında kampa giren K.Kaymaklı, Pia Bella Sahasında antrenmanlarını sürdürüyor.

Teknik direktör Serkan Önet ile yardımcı antrenörlüğü yanında futbola da devam edecek olan Serhan Önet ve kaleci antrenörü Erdinç Arabacıoğlu nezaretinde yoğun programla çalışan Forestin kampında 23 futbolcu bulunuyor.

A2 takımından da gençlerle takviye edilen Kaymaklı transfer döneminde Baf Ülkü Yurdu'ndan Ahmet Hatay'ı, Yenicami'den de Hasan Celil Evren'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Yabancı kontenjanında Felix ile devam ediilirken geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroda bulunan Mehmet Kaygısız ile Raif Pehlivan'ın bonservisleri de alındı.

K.Kaymaklı 17 Ağustos Çarşamba günü Cihangir ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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16/08/2022 11:32