Kaymaklı revire döndü

AKSA Süper Lig'de istikrarlı performansıyla dikkat çeken K.Kaymaklı'da şanssızlıklar yaşanıyor.

Pazar günü Gönyeli ile karşılaşacak Forestin formda kalecisi Raif Pehlivan ile tecrübeli isim Muhammed Uçar'ın testleri pozitif çıktı ve tedavilerine başlandı.

Genç kaleci Efe'nin de iç menisküs yırtığı nedeniyle bugün ameliyat olduğu açıklandı. Sena'nın son antrenmanda burnunun kırılması da üzüntü yarattı. Özgür Ongun, Bahadır Göçben ve Tuğrul Çiftçioğlu'nun ise rahatsızlıkları nedeniyle serum aldıkları ve durumlarının maç günü belli olacağı açıklandı.

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17/11/2021 17:38