Kaymaklı Şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso Anıldı

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi yıllarında Küçük Kaymaklı’da şehit düşenler ve mücadelenin simge isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso, bugün düzenlenen törenlerle anıldı.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında, ilk tören Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nda yer aldı. Bu törenin ardından, Şehit Hüseyin Ruso da Küçük Kaymaklı Şehitliği’ndeki mezarı başında anıldı.

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki anma töreninde, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından son buldu.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı milletvekilleri, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Temsilcisi, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, muharip dernekler ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nden yetkililer katıldı.

Çelenklerin konulmasının ardından, Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Sudem Çeliker tarafından “Kaymaklılı Şehit Babam” isimli şiiri okudu. Ardından Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Temsilcisi Ersoy Taluğ konuşma yaptı.

TALUĞ: “KÜÇÜK KAYMAKLI’DA 1957-1974 YILLARI ARASINDA TOPLAM 67 ŞEHİT VERDİK”

Taluğ, 21 Aralık 1963 Kanlı Noel’de gerçekleştirilen soykırımın 57. yılında, Kıbrıs’taki Türk varlığını ortadan kaldırmaya yönelik saldırıların, katliamların, göçlerin, köylerin yakılıp yıkılmasının ve 11 yıllık direniş günlerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Küçük Kaymaklı’da 1958 yılından itibaren gelişen olayları anlatan Taluğ, Tahtakale olaylarının ardından çatışmaların bölgeye sıçradığını, Büyük Kaymaklı ve Küçük Kaymaklı arasında mevziler kurulduğunu ve sürekli destek alan Rum askerleri karşısında, ellerindeki mermilerin bitmesine rağmen mücahitlerin kahramanca mücadele ettiğini kaydetti.

Küçük Kaymaklı bölgesinde 1957’den 1974 yılına kadar toplam 67 şehit verildiğini ve Barış Harekâtı sonucu 24 Temmuz 1974 günü Küçük Kaymaklı’nın tamamıyla Rumlardan temizlenerek tekrardan Türklerin kontrolüne geçtiğini belirten Taluğ, “Şehit kanları ile Küçük Kaymaklı toprağı vatan yapılmış ve vatan olarak kalacaktır.” şeklinde konuştu.

RUSO İÇİN KÜÇÜK KAYMAKLI ŞEHİTLİĞİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Küçük Kaymaklı Anıtı önündeki törenin ardından, çatışmalar sırasında vurularak öldürülen Şehit Hüseyin Ruso için Küçük Kaymaklı Şehitliği’ndeki mezarı başında tören düzenledi. Törende, aralarında ablası Meryem Ruso Paralik’in de bulunduğu Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesi, kurucusu olduğu Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün yetkilileri ve sevenleri hazır bulundu.

28 yaşında Küçük Kaymaklı’da şehit edilen Ruso’nun kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılmış ve önceki yıl şehitlikte defnedilmişti.

Anma töreninde çiçek ve çelenklerin sunulmasının ardından, Şehit Hüseyin Ortaokulu öğrencilerinden Efnan Suiçmez, Hüseyin Ruso’nun hayatını anlatan bir metin okudu. Ardından Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

AŞİNA: “KÜÇÜK KAYMAKLI HALKININ MÜCADELEYE UNUTULMAZ KATKILARI VAR”

Başkan Aşina, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde gerek Küçük Kaymaklı halkının gerekse Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün unutulmayacak katkıları olduğunu söyledi.

Kanlı Noel olarak bilinen 21 Aralık 1963’te başlayan saldırılarda 133 Kıbrıslı Türkün şehit düştüğünü anımsatan Aşina, “Yeni jenerasyonlar tarafından aslında çok hafife alınan ve bazı zamanlarda unutulan bu olaylar, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde çok büyük önem arz etmektedir” dedi.

Kıbrıslı Rumların, adaya ancak merkeze hakim olmakla sahip olunabileceği, bunda en büyük engelin ise Lefkoşa’ya bağlı 5 bin Kıbrıslı Türkün yaşadığı Küçük Kaymaklı olduğu düşüncesini taşıdığını belirten Aşina, bölgeye başlatılan saldırılarla 23 Aralık 1963’te buranın kuşatma altına alındığını anlattı.

Bunun üzerine Türk direnişçilerin 24 Aralık’tan itibaren bölgeyi Hamitköy ve Lefkoşa’nın güvenli bölgelerine doğru boşaltmaya başladığını kaydeden Aşina, “Tüm Hristiyan aleminin kutlama yaptığı o gece maalesef Hüseyin Ruso ve yanındaki birçok kahraman arkadaş için hazin son olmuştu” dedi.

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25/12/2020 12:28