Kaymaklı sezonu pazartesi açıyor

Sezona Aksa 1.Lig’de şampiyon parolası ile çıkan Küçük Kaymaklı sezonu pazartesi günü açıyor.

Yeni yönetim ve yeni teknik direktörler sezona giriş yapacak olan Küçük Kaymaklı, startı Pazartesi günü Küçük Kaymaklı sentetik sahasında saat 20.00’de yapacağı anteenmanla verecek.

Teknik direktör Derviş Kolcu önderliğinde çalışmalara başlayacak Küçük Kaymaklı’da iç transferde 14 futbolcu ile anlaşmaya varılmış yeni transferler için ise çalışmaların sürdüğü açıklandı.

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