Kaymaklı'da Acapulco kampı tamamlanıyor

K.Kaymaklı önümüzdeki hafta başlayacak AKSA Süper Lig maratonu hazırlıklarına devam ediyor. Birinci kamp dönemini Acapulco Hotel'de geçtiğimiz ay yapan Forest üç günlük 2.kamp dönemini de ayni tesislerde gerçekleştiriyor.

Teknik direktör değişikliğine giderek göreve Derviş Kolcu'yu getiren yeşil siyahlılar, hem taktik antrenmanlar hem de toplantılar yaparak kampı verimli noktada bugün tamamlıyor.

K.Kaymaklı ligin ilk haftasında 19 Eylül Pazar günü Baf Ülkü Yurdu'nu konuk edecek.

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12/09/2021 11:22