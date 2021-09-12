Kaymaklı'da Acapulco kampı tamamlanıyor

ads ads ads
12/09/2021

ads
ads
ads
Kaymaklı'da Acapulco kampı tamamlanıyor

K.Kaymaklı önümüzdeki hafta başlayacak AKSA Süper Lig maratonu hazırlıklarına devam ediyor. Birinci kamp dönemini Acapulco Hotel'de geçtiğimiz ay yapan Forest üç günlük 2.kamp dönemini de ayni tesislerde gerçekleştiriyor.

Teknik direktör değişikliğine giderek göreve Derviş Kolcu'yu getiren yeşil siyahlılar, hem taktik antrenmanlar  hem de toplantılar yaparak kampı verimli noktada bugün tamamlıyor.

K.Kaymaklı ligin ilk haftasında 19 Eylül Pazar günü Baf Ülkü Yurdu'nu konuk edecek.

12/09/2021 11:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kaymaklı’da Acapulco kampı tamamlanıyor
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.