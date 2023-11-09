Kaymaklı'da Münür Özler güçlü yönetimle geliyor

K.Kaymaklı Kulübü'nde Akay Aşina'nın istifasından sonra olağanüstü genel kurul için hazırlıklar sürüyor.

14 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek kurulda başkan adaylığını açıklayan Münür Özler güçlü bir yönetim ile göreve hazırlanıyor.

Eski başkan ve yöneticilerle görüşen ve destek alan Özler yönetim kurulunda da bu isimlere yer veriyor.

Buran Atakan , Doğukan Kamacı , Çağdal Atakan ve Hasan Efe'nin yönetimde yer alması kesinleşirken liste Salı günü kesinleşecek.

Olağanüstü Genel Kurulda Faaliyet ve Mali Raporların onaya sunulması, Başkanlık Seçimi ile dilek ve temenniler gündem maddeleri bulunuyor.

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