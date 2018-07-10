Kaymaklı’da neler oluyor? - Kamil Kolcu yazdı

Şok diye başlayan bir haber düştü geçtiğimiz hafta sosyal medyaya…

Bir gün sonra gazetelere yansıdı.

Küçük Kaymaklı Kaymaklı’yı mali polis bastı.

***

Kulüpte başkanlık yapmış kişiler yani eski başkanlar, mevcut başkan ve yönetiminin futbolcuları başka takımlara vermesinden kaygı duyup, polise yazılı şikayette bulundu.

Mali polis ekipleri de gidip kulübe baskın yaptı.

Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor.

Kaygı duyuldu, şikayet edildi, polis gereğini yaptı.

***

Tamam da kulüpte hiçbir şey bulunamamış.

Ne karar defteri ne yazılı bir şey.

Hiç bir şey yok.

Sadece kulübün mali sekreteri ve kulüp müdürü polise çağrılıp ifadeleri alındı.

***

Hafızam beni yanıltmıyorsa, böyle bir olay ülke sporunda görülmedi.

Koskocaman Küçük Kaymaklı Kulübü’ne mali polis gidecek.

Evrak yok.

Kayıt yok.

Yalan gerçek, görüntü almak isteyen basının fotoğraf makinelerinden resimlerde silinmiş.

Bir garip durum.

Ve bir o kadarda üzerinde durulması gereken bir olay.

***

Mali polis gitmeden iki gün önce Kaymaklı’nın altyapı tesislerinin açılışı yapıldı.

Kendi olanaklarıyla yapılmış tesis.

Kafalarda soru işaretleri oluştu mu?

Evet oluştu.

Başkanlar mevcut yönetimin futbolcu satmasını veya kiralamasından kaygı duydu demekle olmaz.

Ortada ciddi bir durum var.

Bir de şeffafsızlık.