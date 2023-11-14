Kaymaklı'da Özler dönemi
14/11/2023
K.Kaymaklı'da Akay Aşina'nın istifasıyla toplanan olağanüstü genel kurulda Münür Özler başkanlık görevini üstlendi.
Ahmet Soyadlı'nın divan başkanlığı görevini yürüttüğü genel kurulda mali rapor şartlı olarak onaylandı.
Borçlar yanında kulübe gelecek katkılar göz önüne alındığında 350 bin TL'lik borç olduğu belirtilirken futbolcu transferlerinin detaylı gelir- gider bilançosunun bir ay içinde açıklanması şartıyla mali rapora onay verildi.
Başkanlığa tek başvuruyu yapan Münür Özler üyelerden onay alarak başkanlık görevini üstlendi.
K.Kaymaklı Kulübü yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor.
1-Münür Özler
2-Buran Atakan
3-Çağdal Atakan
4-Doğukan Kamacıoğlu
5-Ünsal Aröz
6-Hasan Efe
7-Özer Hafız
8-Mustafa Dağaşaner
9-Salahi Mısırlıoğlu
10-İbrahim Mısırlıoğlu
11-Kemal Kavaz
12-Özdemir Özerem
13-Volkan Yıldız
14-Fikret Aytaç
15-Cengiz Beneklikartal
16-Raif Gürkanlar
17-Hale Kırman
18-Ayşe Tahir Serhat
19- Murad Şair
20-Tuğberk Kaya