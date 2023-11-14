Kaymaklı'da Özler dönemi

K.Kaymaklı'da Akay Aşina'nın istifasıyla toplanan olağanüstü genel kurulda Münür Özler başkanlık görevini üstlendi.

Ahmet Soyadlı'nın divan başkanlığı görevini yürüttüğü genel kurulda mali rapor şartlı olarak onaylandı.

Borçlar yanında kulübe gelecek katkılar göz önüne alındığında 350 bin TL'lik borç olduğu belirtilirken futbolcu transferlerinin detaylı gelir- gider bilançosunun bir ay içinde açıklanması şartıyla mali rapora onay verildi.

Başkanlığa tek başvuruyu yapan Münür Özler üyelerden onay alarak başkanlık görevini üstlendi.

K.Kaymaklı Kulübü yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor.

1-Münür Özler

2-Buran Atakan

3-Çağdal Atakan

4-Doğukan Kamacıoğlu

5-Ünsal Aröz

6-Hasan Efe

7-Özer Hafız

8-Mustafa Dağaşaner

9-Salahi Mısırlıoğlu

10-İbrahim Mısırlıoğlu

11-Kemal Kavaz

12-Özdemir Özerem

13-Volkan Yıldız

14-Fikret Aytaç

15-Cengiz Beneklikartal

16-Raif Gürkanlar

17-Hale Kırman

18-Ayşe Tahir Serhat

19- Murad Şair

20-Tuğberk Kaya