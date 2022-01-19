Kaymaklı'nın Acapulco mesaisi

AKSA Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Küçük Kaymaklı günde çift idmanla Acapulco kampında güç depoluyor.

Derviş Kolcu nezaretinde antrenmanlarınu sürdüren Forest ara transfer döneminde Yankı Aktül ile Zekai Serdar'ı kadrosuna katmıştı. Yeşil siyahlılar hedefini ligde iyi bir yer tutarak Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nı kazanmak olarak belirledi. Kaymaklı'nın, Acapulco Sports Park'taki dört günlük kampı Perşembe günü tamamlanacak.

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19/01/2022 10:31