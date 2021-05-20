Kaynak Makinesi Yangına Neden Oldu

Lefkoşa’da Marmara Bölgesi 21. Sokak üzerinde, kaynak makinesi ile çalışıldığı sırada makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 15.30 sıralarında çıkan yangında, yaklaşık bir dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar ile hurda haldeki 30 adet PVC plastik, yığın halde bulunan keresteler ve 5 tonluk plastik su deposu yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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20/05/2021 16:53