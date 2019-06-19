Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Girne’ye bağlı Ozanköy’de işçi yatı evi olarak kullanılan konteynerde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Vipera İnşaat Şirketine ait şantiye alanındaki konteynerdeki yangına, kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yol açtı. Saat 10.00 sıralarında başlayan yangında, 6 ranza, 12 şilte, 1 klima ve muhtelif eşyalar tamamen yandı.

Polisin, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.