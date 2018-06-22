Kaynarca: Eğitim Bakanı yalan söylüyor, sendika ağzı ile konuşuyor

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde tüm öğrencilerin diplomalarını aldığı yönündeki bakanlık açıklaması, şiddetle yalanlandı.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, sabah BRTK’da bağlandığı sabah programında, “Başörtülü öğrencilerin diplomalarını almadığı yönündeki iddialar tamamen asılsız. Tüm öğrenciler diplomalarını aldı” yönünde açıklama yaptı.

Açıklamaları yalanlayan Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca “Bu tamamen yalan. Diplomalar imzalanmadı. 54 kız öğrencimiz, aileleri ile birlikte törene gelmelerine rağmen diplomalarını alamadan alandan ayrıldılar. Bu zulümdür” dedi.

Bakan Özyiğit ile beş kez konuştuklarını belirten Kaynarca, “Bize bilimsel eğitim dedi, biz de kendisine başörtüsünün bilimsel eğitime engel olmadığını söyledik, destek verdi. Şimdi ise yalan konuşuyor, sendika ağzı ile konuşuyor” dedi.

Kaynarca şu ifadeleri kullandı:

“54 kız öğrenci aileleri ile birlikte geldi. Diploma alamadı. Hepimiz akşam rezil olduk. Bakanlık önünde eylem yapıyoruz.

Eğitim Bakanı yalan söylüyor ve sendika ağzı ile konuşuyor. Bunun neresi özgürlük ve demokrasi? Bir insanı yaşam biçiminden dolayı diplomasını vermeyeceksiniz.

4 yıl eğitim verdiniz, okula öğretmen müdür gönderdiniz… Gelip nasihat ettin, sahip çıkacağım okula dedin, ama iş diplomaya gelince çocukları diğer arkadaşları önünde rezil ettin sayın Özyiğit.

Bu ırkçı ve ideolojik bir yaklaşım. Kıbrıs’ın, Kıbrıslının yaşam felsefesine de uygun değil. Irkçı ve ideolojik bir zihniyet bu.

Bakanlık adeta sendika sözcüsü gibi. En az beş kez bir araya geldik. Çağdaş bilimsel eğitim dedi. Biz de destek verdik.

Başörtüsü bilimsel eğitime engel mi?

Beş yıldır bu çocuk eğitim alıyor bu okulda.

Büyük bir rezalet yaşadık. Diplomalara imza atılmadı. Bu ayıp ortadan kaldırılmazsa, bakanlık önünde çadır kurup, açlık grevi dahil, her eylemi yapacağız demokratik hakkımızı kullanacağız.