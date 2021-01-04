Kayral: İtirazlar nedeniyle kesin liste açıklanamıyor

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) yaptığı yeterlilik sınavını kazananların kesin listesinin açıklanamamasına vatandaşlardan tepki geldi.

Vatandaşlar, KHK’nın sadece geçici liste yayınlaması, henüz kesin listeyi açıklamaması nedeniyle münhalleri kaçırarak, mağdur olduklarını söylüyor. Yüksek Hemşirelik Sınavı için ilan edilen genelge ile sınav başvuru tarihi olarak belirlenen 18 Kasım -25 Aralık 2020 tarihinin 15 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığına dikkat çeken bazı vatandaşlar, “15 Ocak’a çok kısa bir süre kaldı, artık kesin liste açıklansın” dedi.

KHK’nın “Yeterlik Sınavının Kesin Listesi’nin ilanından sonra geçerli not alanların da uzatma süresi içerisinde hemşirelik kadrosuna müracaat edebileceklerine karar vermiştir” açıklamasına dikkat çeken vatandaşlar, bu listenin bir an önce açıklanmasını istedi.

Kayral: Yapılan itirazlar değerlendiriliyor

KHK Başkanı Kamil Kayral ise kesin listenin açıklanmasının itirazlar nedeniyle geciktiğini açıkladı. Kayral, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yeterlik sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde yapılarak ‘geçici liste’ ilan edilmiş bulunmaktadır. Kesin listenin ilan edilebilmesi için bu sınavlara yapılan itirazların neticelendirilmesi gerekmektedir. Kesin liste ilan edildikten sonra yeterlik sınavına girerek geçerli puan alan hemşireler ‘Hemşirelik Sınavına’ müracaat edebilecektir. Bilhassa sağlık kurumlarımızda Covid-19’dan dolayı yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ‘Yeterlik Sınavına’ itiraz eden birçok hemşire Kamu Hizmeti Komisyonu’na çağrılarak itirazlarının bir neticeye vardırılması mümkün olamamaktadır. Bu durumda Yeterlik Sınavı Kesin Listesi de ilan edilemeyeceği cihetle doldurulmak üzere ilan edilmiş bulunan hemşirelik kadrolarına birçok hemşirenin başvurması olanaksız hale gelmiştir… Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Yüksek Hemşirelik sınavı için ilan edilen genelge ile sınav başvuru tarihi olarak belirlenen 18 Kasım -25 Aralık 2020 tarihinin 15 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılması bir zaruret halini almış bulunmaktadır. Komisyon bu durumu dikkate alarak Yeterlik Sınavının Kesin Listesinin ilanından sonra geçerli not alanların da uzatma süresi içerisinde hemşirelik kadrosuna müracaat edebileceklerine karar vermiştir.”

“Covid-19, olumsuzluklar yaratıyor”

Kayral, bu gecikmenin ellerinde olmayan nedenlerden kaynaklandığını belirterek, şunları da söyledi: “Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Salgını nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de birçok olumsuzluklar yaşanmaktadır. Bu olumsuzluklar tüm ülke bazında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, işletme ve bu gibi yerleri etkilemektedir. Kamu Hizmeti Komisyonu olarak gerekli önlemleri alarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ancak ortaya çıkan bu olumsuzluklardan etkilenmemek maalesef mümkün olamamaktadır…”

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04/01/2021 14:36