Kayserispor - Trabzonspor maçında şok olay! Sahaya girip Bakasetas'ın üzerine yürüdü
03/10/2021
Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, Trabzonspor'u evinde konuk ederken bir Kayserispor taraftarı sahaya atlayarak Trabzonspor'un golünü atan Anastasios Bakasetas'ın üzerine yürüdü.
Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, Trabzonspor'u konuk ederken 44. dakikada tatsız bir olay yaşandı.
Bir Kayserispor taraftarı sahaya girdi. Sahaya giren taraftar, Trabzonspor'un golünü atan Anastasios Bakasetas'ın üzerine yürüdü.
Bakasetas'a tepki gösteren taraftara kısa süre içerisinde Kayserisporlu oyuncular ve güvenlik güçleri müdahale etti.