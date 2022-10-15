Kayserispor, Galatasaray'ı üzdü

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, zirve yarışında yara aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Yukatel Kayserispor, 22. dakikada Mario Gavranovic ve 34. dakikada Onur Bulut'un attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

56. dakikada Galatasaray'ın kazandığı kornerde ceza sahasına yapılan ortada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda Barış Alper Yılmaz'a çarpan top ağlarla buluştu. Santra vuruşu yapılmadan önce VAR sistemi tarfından yapılan kontrol sonrası Barış Alper'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle için ağlara giden top gol değeri kazanamadı.

İlerleyen dakikakalarda basksını artıran Galatasaray, 86. dakikada Barış Alper Yılmaz ile farkı 1'e indirdi: 2-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, Kayseri deplasmanından puansız döndü.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı

Bu sonuçla Yukatel Kayserispor puanını 16'ya çıkarırken 6 maç sora yenilen Galatasaray, 17 puanda kaldı ve zirve yolunda ağır yara aldı.

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15/10/2022 22:16