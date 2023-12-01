Kayserispor puan silme cezasını Tahkim Kurulu'na taşıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, puan silme cezasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, 1'inci Lig ve TFF 2'nci Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, Futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.



Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan takımlara 3 puan tenzili cezası verdi.



Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını söyledi.



Kayserispor'un yaşanan sıkıntıların üstesinden geleceğini belirten Samet Koç, "Büyük Kayserispor taraftarı, ulusal lisans almak için gerekli eksikliklerin tamamlanamaması cümlesi bildiğiniz üzere eskiden bekleyen bazı sorunlu transfer dosyalarının çözüme kavuşamamasından dolayıdır. Yaz aylarında transfer yasağını kaldıran, futbolcu maaşlarını düzenli ödeyen camiamız, bu sıkıntıların da üstesinden gelecektir. Moralimizi bozmadan önümüzde duran 14'üncü hafta karşılaşmasına odaklanmamız gerekmektedir. Ayrıca transfer dosyalarında kabul etmediğimiz sorunlar için Tahkim Kurulu'na başvuracağımızı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

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