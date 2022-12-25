Kayserispor, silinen 3 puana itiraz için Tahkim Kuruluna gidecek

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kulüp Lisans Kurulunun, verilen süreler içinde eksikliklerini tamamlamayan Kayserispor'a 3 puan silme cezası verdiğini anımsattı.

TFF'nin verdiği bu karara 7 gün içinde itiraz hakkı bulunduğuna dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"Tahkim Kuruluna perşembe gününe kadar başvuru yapacağız. Süreci enine boyuna inceliyoruz. Hukuki süreç tamamlanmadan detaylı açıklama yapmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Ancak takımımızın, taraftarımızın ve bu kulübe emeği geçen herkesin alın teriyle kazanılan 3 puanın silinmemesi için hukuki ve mali açıdan tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi tüm spor kamuoyunun bilmesini istiyoruz."

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25/12/2022 10:16