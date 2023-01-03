Kayserispor, teknik direktörü Çağdaş Atan ile 3 yıllığına yeniden anlaştı

Samet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atan'ın kendisini kanıtlayan bir teknik adam olduğunu ve Kayserispor'un başında 3 yıl daha devam edecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Atan'ın da sarı-kırmızılı ekipte devam etmek istediği yönündeki düşüncelerini aktaran Koç, "Her iki tarafın da gönlünden geçen buydu. Kayserispor camiasına hayırlı olsun. Kayserispor'un başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarımız gönlünü ferah tutsun." dedi.

Koç, Atan ile yeni sözleşmeyi bu hafta imzalamayı planladıklarını dile getirdi.

Sezon başında göreve gelen Çağdaş Atan'ın Kayserispor ile 31 Mayıs 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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03/01/2023 10:28