Kayserispor'da Recep Uçar dönemi bitti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.

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28/01/2024

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Kayserispor'da Recep Uçar dönemi bitti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı.

Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile görüştüğü ve Yılmaz'ın yarın kente geleceği öne sürüldü.

28/01/2024 08:57
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TAGS: Kayserispor, Recep Uçar
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